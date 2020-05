Cinghiali a spasso per Via Valdellora

La Spezia - Mamma e cuccioli sono stati immortalati e poi "postati" sul gruppo Facebook "Sei di Spezia se". C'è da dire che l'incontro è stato abbastanza curioso. Erano le 6.30 di questa mattina quando un automobilista si è trovato davanti una bella famigliola di cinghiali: sette in totale con la madre. Negli ultimi tempi questi animali si sono visti sempre più spesso nella zona del centro città. Le foto sono state scattate in Via Valdellora a pochi passi dalla salita per accedere al supermercato Lidl.