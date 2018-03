Cinghiali a spasso per Fossitermi, i cittadini chiamano i forestali

La Spezia - Un giovane cinghiale si aggirava per Fossitermi. La fotografia è stata scattata nei giorni scorsi, ma queste incursioni selvagge nel quartiere sembrano essere una costante.

In passato, stando ad alcuni residenti che abitano nella zona più boscosa, però la presenza era circoscritta nella parte in cui si scendeva dai Colli. Forse la ricerca di cibo e alcuni lavori nella parte alta li hanno disturbati spingendoli verso il centro.



Chi ha incontrato per primo gli ungulati è riuscito ad immortalarlo anche se ha avuto un po' di timore, nonostante l'animale tendesse a starsene per gli affari suoi. "E' una preoccupazione concreta la nostra - raccontano i residenti - non sappiamo cosa bisogna fare nel caso ci si trovi faccia a faccia con questi animali selvatici. Non è stato aggressivo, ma nel caso fosse presente anche una madre con i piccoli potrebbe diventare un problema".



La presenza dei cinghiali fa sorgere la preoccupazione dei cittadini per l'abitudine che hanno questi animali nel rovistare tra i rifiuti. La notizia ha interessato anche il Comitato di Fossitermi che ha fatto una segnalazione ai Carabinieri forestali specificando che: " Riteniamo pericolosa la loro presenza sia per la viabilità che per l'incolumità delle persone che percorrono a piedi le vie del quartiere. Facciamo altresì presente che tali animali sono portatori di zecche. Siamo a richiedere quali siano state le misure adottate dopo la nostra segnalazione".



Gli avvistamenti degli ultimi giorni si sono concentrati tra Via Puccini, Scalinata Perosi e il capolinea bus della linea L.