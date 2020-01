Cielo velato e temperature in calo

La Spezia - L'isolamento di una circolazione depressionaria sulla Penisola Iberica favorisce l'afflusso di correnti umide in quota e il contestuale instaurarsi di un'intensa ventilazione settentrionale al suolo. Sulla Liguria cielo irregolarmente nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte a tratti consistenti nelle ore centrali; sui versanti padani cielo molto nuvoloso per l'ulteriore presenza di nuvolosità nei bassi strati. Il calo termico unito all'intensa ventilazione può favorire locali condizioni di disagio per freddo.

Venti settentrionali in progressiva intensificazione fino a forti già dal mattino sul Centro-Ponente, fino a burrasca nel corso del pomeriggio a Ponente e sui rilievi di Levante, forti altrove. Possibili raffiche fino a 70/80 km/h su crinali e capi esposti. Mare sul Centro-Levante mosso, a Ponente in aumento da mosso a molto mosso già in mattinata, localmente agitato a largo in serata.



