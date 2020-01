Cielo velato, dal pomeriggio potrebbe anche piovere

La Spezia - Sulla Liguria si attende in mattinata tempo soleggiato a Ponente e nuvolosità irregolare sul resto della regione. Per la presenza di passaggi nuvolosi e di un flusso umido meridionale nei bassi livelli, da metà giornata la nuvolosità assumerà carattere diffuso in particolare sul Centro-Levante, dove saranno possibili deboli piogge sparse, più probabili in serata sui rilievi. Venti in prevalenza deboli da Est o Sud-Est sul Centro-Levante, da Nord-Est a Ponente; possibili rinforzi al più moderati. Localmente i venti si faranno deboli variabili, in particolare nelle zone interne. Mare molto mosso a Levante, mosso a Ponente. Temperature minime stazionarie o in locale diminuzione, massime attese complessivamente in diminuzione.



(fonte Arpal)