Cielo variabile e possibili rovesci. L'autunno si avvicina

La Spezia - L'autunno è alle porte e arriva l'instabilità. Per la giornata di oggi una blanda circolazione depressionaria in quota mantiene condizioni di instabilità con possibili rovesci o temporali sparsi fin dalle prime ore, specie su Centro-Levante. Fenomeni più probabili e diffusi su rilievi e versanti padani nel pomeriggio.

Sulla costa la giornata dunque sarà caratterizzata da variabilità. Il mare sarà poco mosso, l'umidità su valori alti e i venti in prevalenza deboli settentrionali a Ponente, orientali a Levante in attenuazione fino a deboli variabili. Le temperature oscilleranno tra una minima di 20 e una massima di 26 gradi.