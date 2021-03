Cielo sereno e qualche nuvola, in serata possibili piovaschi

La Spezia - La giornata di oggi sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, nuvolosità stratiforme in aumento nel corso del pomeriggio. Non si esclude la possibilità di deboli piovaschi, in serata, su Spezzino. L'umidità sarà su valori medio-bassi.I venti soffieranno moderati o forti settentrionali fino al primo mattino su Centro Ponente, deboli da Nord-Est a Levante. Temporanea attenuazione nel pomeriggio e nuovi rinforzi da Nord in serata. Il mare sarà da mosso in graduale calo a poco mosso quasi ovunque. Le temperature oscilleranno tra una minima di 4 e una massima di 13.