Cielo plumbeo e piogge intermittenti, non saranno di passaggio

La Spezia - Quelli al risveglio sono stati cieli molto nuvolosi e questa condizione ci accompagnerà per tutta la giornata e oltre. Da questa mattina, non è solo prerogativa di questo territorio, è cambiata la musica: il sole che ci portiamo dietro dal vecchio anno, ha lasciato spazio ad addensamenti che sfocieranno in giornata in temporanee deboli piogge per l'intera giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1438m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare mosso.