Cielo nuvoloso ma temperature in aumento rispetto agli scorsi giorni

La Spezia - La settimana si apre con cieli in prevalenza coperti sulla Liguria e una moderata ventilazione settentrionale, con locali rinforzi specie sulla parte centrale della regione. Le temperature, dopo l'ondata di freddo della settimana scorsa, si sono riportate su valori prossimi alle medie del periodo. Rimangono valori intorno allo zero o di poco inferiori soltanto sui versanti padani e sui rilievi.

La giornata proseguirà all'insegna del cielo nuvoloso per nubi per lo più medio-alte sui versanti marittimi con basso rischio di precipitazioni. Addensamenti più compatti sui versanti padani dove non si escludono spolverate nevose al di sopra dei 500-600 m. Venti ancora moderati dai quadranti settentrionali, con qualche rinforzo su Centro-Ponente. Mare mosso, molto mosso al largo. Temperature stazionarie o in lieve aumento



(fonte Arpal)