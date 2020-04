La Spezia - Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata e non sarà un fatto casuale. La settimana insomma inizia con minacce di pioggia in particolar modo nella parte finale della stessa. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2384m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso.