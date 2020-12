Cielo ancora imbronciato, la pioggia si prende qualche ora di pausa

La Spezia - Alle spalle una notte di pioggia e davanti un venerdì grigio ma che almeno sulla costa dovrebbe risparmiarci precipitazioni almeno per una manciata di ore. Sì, perché domani sarà di nuovo una giornata bagnata e forse soltanto la domenica si salverà da una situazione quasi cronica che, non a caso, ci porteremo dietro almeno sino alla vigilia di Natale.



Oggi alla Spezia nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma appunto già nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15.3°C, la minima di 10.4°C, lo zero termico si attesterà a 2129m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso.