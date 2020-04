Ciclisti a zonzo, gente a passeggio e c'è chi "fa la spesa" al faro di Molo Italia

La Spezia - In questo contesto di emergenza sanitaria, anche la Polizia di Frontiera – Scalo Marittimo della Spezia partecipa al dispositivo di controlli straordinari disposti dalla Questura, operando un’ intensa attività di verifica in ambito portuale e zone limitrofe da Viale San Bartolomeo, Viale Italia, Molo Italia, Passeggiata Morin, Via Palmaria, sino a via del Camposanto e località Stagnoni.

Dalla fine di marzo a quest’ultimo fine settimana, sono stati continui i controlli, sia veicolari che a persone appiedate, nel corso dei quali numerosi utenti sono stati sanzionati amministrativamente per violazione alle norme sull’emergenza covid.

Tra questi un ciclista 26enne fermato in località Stagnoni privo di un giustificato motivo per l’allontanamento da casa; altre tre persone trovate in località Stagnoni, lontane dalle loro abitazioni, prive di ragioni di lavoro, di salute o di necessità che ne giustificassero lo spostamento; un 50enne marocchino che camminava con il proprio cane lungo la Passeggiata Morin, disattendendo le norme nazionali che consentono di effettuare tale attività solo nei pressi della propria abitazione e un 60enne che, tranquillamente e a lungo seduto nei pressi del Faro in testa al Molo Italia, sosteneva di essere uscito per fare la spesa. In questi ultimi due casi, i trasgressori hanno infranto anche l’ordinanza sindacale che interdice l’area in generale, in violazione della quale verranno ulteriormente sanzionati amministrativamente.

Controlli e verifiche che proseguiranno in maniera costante e sistematica per tutta la durata dell’emergenza sanitaria in atto, implementate da domani in vista delle Festività Pasquali.