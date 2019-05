Cibo infestato da muffe e parassiti. Maxi sequestro in centro città

La Spezia - Alimenti in avanzato stato di decomposizione infestati da muffe e parassiti. A scovare questa situazione al limite è stato il personale veterinario dell'Asl 5, coordinato dal dottor Orlandi, che nella giornata di ieri ha condotto un controllo mirato.

Nel mirino degli operatori l'attività di un ambulante del centro città. Viste le condizioni della merce pronta alla vendita è scattato un maxi sequestro da 120 chilogrammi di alimenti e una sanzione di 3mila euro per il titolare. Inoltre, l'uomo è stato denunciato per detenzione e vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione e gli operatori hanno accertato gravissime carenze strutturali dell'esercizio che gestiva. Infine il titolare è risultato sprovvisto della formazione adeguata sia sulle procedure in materia di igiene alimentare.