Ci sono un italiano, un albanese e una giovane rom. E sono guai per tutti e tre

La Spezia - Venerdì pomeriggio, nelle zone del centro storico cittadino della Spezia, si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio a cura dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura col contributo del Reparto Prevenzione Crimine di Genova. Il dispositivo operativo, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati contro il patrimonio e delle forme di degrado urbano, ha consentito di effettuare controlli su 35 persone e 12 veicoli.



A seguito di tali attività venivano indagate in stato di libertà tre persone. Tra queste, pizzicata in Via Torino, una giovane nomade di 22 anni pluripregiudicata per furto, indagata per l’inosservanza del divieto di ritorno triennale nel comune della Spezia emanato l’8 agosto 2017 dalla Questura. Invece in via XX Settembre è stato identificato e indagato un 26enne albanese gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, risultato irregolare sul territorio nazionale e posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione. Chiude il quadro degli indagati a piede libero un 27enne italiano responsabile di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.