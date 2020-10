Ci sono 162 positivi e una terapia intensiva in più

La Spezia - Ancora un aumento record di positivi nello Spezzino. Sono 162 oggi: 68 da contatto di caso confermato, 93 da attività screening e uno nel settore sociosanitario. Un tampone positivo su sei in Liguria oggi proviene dall'ASL5. In totale sono 1018 i nuovi positivi, a fronte di 6.067 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Ancora Genova a spingere la crescita (+603), seguita dalla Spezia, poi Imperia (+130), Savona (+106) e Chiavari (+17). I pazienti sintomatici di oggi sono 940, mentre i restanti 78 sono frutto di attività di screening. La ripartizione per provincia vede Genova con 8686 casi, seguita dalla Spezia (1378), Savona (1179) e Imperia (850). Sono 267 i casi relativi a residenti ad esteri o fuori regione e ben 609 i tamponi in attesa di essere processati.



Il totale fa 12969 casi attivi in Liguria.



Ancora sensibile la crescita degli ospedalizzati: +33. Il totale è di 957 pazienti di cui 50 in terapia intensiva. Crescita importante in ASL2 (83, +11), seguito dall'Ospedale Evangelico di Voltri (64, +10), il San Martino (257, +9), Sestri Levante (69, +8), il Galliera (144, +5) e Villa Scassi (172, +4). Diminuisce la pressione in ASL 1 (65, -2) e all'ospedale di Lavagna (13, -6). Nell'ASL5 calano di due unità i ricoverati (75), ma c'è un paziente grave in più che porta le terapie intensive a 8.



In isolamento domiciliare 425 liguri in più, che portano il totale a 6979. Il totale dei guariti passa a 11830 (+351). Ci sono però altre nove vittime, di età compresa tra 73 e 93 anni. Quattro al San Martino, due a Sanremo, due ad Albenga e uno all'Evangelico di Voltri. In sorveglianza attiva ci sono 6.122 persone, di cui 819 nello Spezzino.