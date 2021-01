Chiusura Via de Mille, ecco dove si spostano le fermate Atc

La Spezia - Atc informa la gentile utenza che, a seguito della chiusura di Via dei Mille incrocio Corso Cavour da inizio servizio di Mercoledì 27 gennaio e fino a termine lavori, i mezzi in transito da Piazza del Mercato effettueranno il seguente percorso:



Linee in transito direzione monte: Viale Amendola – Viale Garibaldi – Corso Cavour indi regolare.

Linee direzione Portovenere: Viale Amendola – Viale Garibaldi – Corso Cavour - Via di Monale - Viale Amendola – Viale Fieschi per poi procedere regolarmente. Il servizio in direzione mare non subisce alcuna variazione mentre la fermata di Piazza del Mercato è momentaneamente soppressa.