Chiudiamo l'anno e iniziamo il 2021 nel segno della pioggia

La Spezia - Dopo una pioggia intensa caduta per buona parte della notte e della prima mattinata ci avviamo verso l'ultima giornata dell'anno accompagnati dai soliti cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi che non ci abbandoneranno prima delle 17. In serata schiarite ma domani non andrà poi tanto meglio: se la mattinata dell'ultimo dell'anno la trascorreremo con un po' di sole, il cielo si oscurerà nel pomeriggio fino a riportare pioggia, giusto nelle ore serali, quelle della festa. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 8.5°C, la minima di 5.2°C, lo zero termico si attesterà a 1057m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare mosso. Allerte meteo previste: pioggia.