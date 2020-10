Cercano casa su internet e vengono truffate

La Spezia - Pensavano di aver trovato la casa giusta per loro. Peccato che si trattasse di una truffa. Le vittime sono due donne che nei giorni scorsi avevano letto un annuncio per la locazione di un appartamento. Il 28 settembre scorso due trentenni si sono presentate alla caserma di Polizia di via Nazario Sauro per denunciare che pochi minuti prima erano rimaste vittime di una truffa.

Agli agenti raccontato che alcuni giorni prima avevano letto un’inserzione tra le pagine di un noto portale di affitti on line e, dopo aver preso contatti telefonici, fissavano un appuntamento per la visione della casa.

Sul posto, dopo aver osservato l’appartamento, decidevano di concludere l’accordo con il presunto locatore. L'uomo dopo essersi presentato, richiedeva una caparra di mille euro e sottoscriveva una sorta di scrittura privata in cui dichiarava di ricevere tale somma dalle due donne.

La coppia ha maturato qualche dubbio e ha chiesto al sedicente affittuario visionare almeno un suo documento per potersi sincerare sulla sua reale identità. Lui ha fornito una patente di guida su cui però erano riportati dati anagrafici differenti da quelli con cui si era presentato e con cui aveva sottoscritto la scrittura privata.

Le due giovani, allarmate dal fatto di poter essere incorse in una truffa, richiedevano la restituzione del denaro, ma in risposta ottenevano la restituzione di soli 650 euro in quanto il loro interlocutore dichiarava che avrebbe trattenuto il resto per il disturbo arrecato. Le donne decidevano quindi di chiamare il 112 NUE, invitando l’uomo ad attendere sul posto l’arrivo delle Forze dell’Ordine per chiarire il tutto, ma questi si dava alla fuga lasciandole da sole nell’appartamento.

Gli agenti della Squadra volante, giunti sul posto, ritornavano nell’appartamento in questione e riuscivano a rintracciare l’autore della truffa il quale, ormai scoperto, ammetteva di non essere il proprietario dell’immobile ma solo il locatario, di aver inserito l’annuncio sul sito internet, di aver organizzato l’incontro ed aver sottoscritto la scrittura privata mostrata dalle due giovani, ma di aver ricevuto solo la somma di 750 euro e di averla totalmente restituita.

Accompagnato presso gli uffici della questura, la persona risultata essere uno spezzino trantaquattrenne, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per il reato di truffa.