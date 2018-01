Cerca di scappare durante una perquisizione, nascondeva 82 grammi di eroina

La Spezia - Stamattina i militari dell Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia della Spezia hanno tratto in arresto un tunisino per detenzione ai fini si spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico ufficiale. I militari hanno proceduto, intorno alle 3.00 di notte, al controllo di un' autovettura con alla guida il giovane tunisino, sprovvisto di documenti. Al fine di accertare l identità, il sottoposto a controllo veniva accompagnato presso un'abitazione in città da lui indicata come luogo ove erano conservati i documenti.

Nell'abitazione i militari notavano su di un comodino un involucro contenente 12 grammi di hashish, un bilancino e materiale per il confezionamento. i militari provvedevano quindi a perquisire l'abitazione rinvenendo 82 grammi di eroina.

Durante le operazioni di polizia il tunisino tentava di fuggire venendo inseguito dai militari e, dopo aver afferrato un militare per un braccio, veniva immobilizzato dai Carabinieri e tratto in arresto. All'uomo è stata anche ritirata la patente di guida in quanto è emerso che guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.



(foto: repertorio)