Cerca di scappare dalla Polizia e si cala nel Lagora

Un uomo è stato arrestato. Sul posto anche i vigili del fuoco.

La Spezia - Si è sentito braccato dalla Polizia e ha tentato la fuga calandosi nel Lagora. Rocambolesco intervento nel pomeriggio alla Spezia, finito con l'arresto di un uomo accusato di furto.

Il reato è stato commesso nella zona prospiciente al centro, ma al ladro è andata male perché è stato notato e sulle sue tracce però c'erano già le forze dell'ordine.

Il fuggitivo e ha escogitato l'inimmaginabile. Ha approfittato della vicinanza del canale Lagora per calarvisi dentro nel vano tentativo di non finire in manette.



Alle 14 circa erano presenti nella zona del canale anche i vigili del fuoco che sono intervenuti per il recupero dell'uomo. L'area non è certamente tra le più salubre dove fare una scampagnata anche se non si hanno alternative. La presenza sia dei pompieri che dei poliziotti ha attirato l'attenzione di numerosi automobilisti.

L'avventura però si è conclusa con un arresto.