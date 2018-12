Centrano un camion parcheggiato nei pressi del cimitero

La Spezia - Nottata di incidenti stradali quella appena trascorsa sulle strade della provincia spezzina, fortunatamente senza conseguenze gravi per automobilisti e occupanti. Il primo intervento delle ambulanze ha riguardato due persone la cui vettura aveva centrato un camion con rimorchio parcheggiato a Ca' di Boschetti, nei pressi del cimitero. Altro soccorso in Viale Italia a Ceparana, dove due auto sono venute in contatto: tre giovani presenti su una delle auto sono stati portati in pronto soccorso per accertamenti. Le condizioni di tutti i coinvolti non sono apparse gravi.