Centrale dei Carabinieri collegata alle telecamere cittadine

La Spezia - Prosegue il lungo processo di riorganizzazione della gestione della sicurezza urbana con l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali e da altri soggetti istituzionali al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità.



Con accordo in sede di Conferenza unificata su proposta del Ministro dell'Interno sono state definite le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata. Obiettivo delle linee generali è coordinare e favorire la collaborazione tra le Forze di Polizia e la Polizia Locale e l’interconnessione, a livello territoriale, tra le Sale Operative della Polizia Locale e quelle delle Forze di Polizia, e regolamentazione dell’utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica per il controllo delle aree e attività soggette a rischio. A partire dall’anno 2017 l’Amministrazione Comunale della Spezia ha notevolmente ampliato e rinnovato la rete di telecamere di videosorveglianza presenti in città da circa un decennio, a fini di sicurezza urbana, adattandole a standard che consentono una elevata qualità delle immagini.



La rete, costituita da circa 200 sistemi di videosorveglianza, dapprima installata solo in centro, è ora estesa anche alle periferie con ulteriore previsione di ampliamento. Detti sistemi sono tutti adeguatamente segnalati ai sensi delle vigenti direttive del Garante della Privacy e a tali direttive si uniformano per ogni aspetto previsto. Le nuove videocamere, attraverso diramazione della fibra ottica, sono collegate ai server del Comune e della Centrale Operativa della Polizia Municipale, responsabile del monitoraggio e trattamento delle immagini, visualizzate nella Sala Operativa del citato Comando.



Il sistema, inoltre, permette una condivisione delle riprese con le Forze dell'Ordine. In questo ambito l’Amministrazione Comunale della Spezia ha concesso l’autorizzazione all’Arma dei Carabinieri all’installazione presso la Centrale Operativa, attiva h.24, di idonea tecnologia per il collegamento all’infrastruttura di videosorveglianza cittadino che permette agli Operatori di visualizzare – in diretta – le immagini riprese dal sistema nonché l’estrapolazione immediata di immagini/filmati. Il sistema installato offre indubbi vantaggi all’Arma dei Carabinieri, sia dal punto di vista della sicurezza per il personale impiegato nei servizi esterni di controllo del territorio, sia da un punto di vista tattico/operativo per i risvolti positivi nel settore delle investigazioni scientifiche e della polizia giudiziaria. Questo sistema consentirà ai Carabinieri della Spezia di continuare ad operare in sinergia con le altre Forze di Polizia presenti sul territorio offrendo un servizio ancora più performante in favore della cittadinanza.