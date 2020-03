Centrale, Migliarina, Cinque Terre, stazioni presidiate

La Spezia - Proseguono i servizi di controllo mirato del territorio effettuati nelle stazioni ferroviarie di La Spezia Centrale e La Spezia Migliarina, da parte del personale della Polizia Ferroviaria che, a seguito del decreto #IoRestoaCasa, si è adoperato fin da subito per vigilare sull’osservanza delle nuove disposizioni. È stato allestito da parte di Protezione Aziendale di Rete Ferroviaria Italiana il materiale previsto nelle disposizioni ministeriali e, come disposto in sede di Comitato Provinciale per la Sicurezza Pubblica, è stata organizzata la canalizzazione dei flussi dei viaggiatori sia in entrata che in uscita dalla stazione di La Spezia Centrale, mediante apposite barriere mobili ‘tendiflex’ con relativa cartellonistica informativa. Tali barriere, vengono rimosse nelle ore serali e notturne in concomitanza con la chiusura al pubblico della biglietteria.



Nel corso dei controlli effettuati a campione, estesi anche alle stazioni ferroviarie della Cinque Terre a mezzo di pattuglie automontate, sono state richieste le motivazioni degli spostamenti delle persone ed effettuati controlli speditivi sulla veridicità delle previste autocertificazioni. Nell’occasione, in una dimensione di polizia di prossimità, il personale ha reiterato un’incisiva opera di sensibilizzazione e responsabilizzazione delle persone, volta a migliorare la consapevolezza della congiuntura e la necessarietà di attenersi rigorosamente ai dettami del DPCM. I controlli della Polizia di Stato proseguiranno presso gli accessi alle stazioni Ferroviaria, anche a Sarzana, fino al termine dell’emergenza sanitaria in atto.