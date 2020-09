Causa un incidente, inveisce il ferito e si dilegua: nel sangue alcol sei volte oltre il consentito

La Spezia - Intorno alle 20.45 di domenica scorsa, 30 agosto, un uomo alla guida della propria autovettura aveva causato un sinistro in Via Monfalcone in cui era stato coinvolto un giovane a bordo di un ciclomotore e, dopo esser sceso dall’auto ed aver inveito contro il malcapitato scooterista, era risalito a bordo del suo mezzo e si era allontanato.



Interveniva sul posto una pattuglia della Squadra Volante che, dopo essere stata informata dei fatti, assisteva la vittima e avviava le ricerche dell’automobilista autore del sinistro che riusciva a rintracciare in pochi minuti.

L’autista, un domenicano di 38 anni residente nel capoluogo, si dimostrava in evidente stato di alterazione alcoolica e pertanto veniva sottoposto, con la collaborazione della Polizia locale, ad alcoltest da cui risultava un tasso alcolemico di 2,87 g/l nella prima prova e di 2,99 g/l nella seconda. L’autovettura veniva pertanto sottoposta a sequestro e la patente di guida ritirata per essere successivamente inviata alla Prefettura.



Lo straniero è quindi indagato dalla Volante della Questura in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, poiché coinvolto attivamente in un incidente stradale con danni a cose.