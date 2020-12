Catamarano a picco, terminate le operazioni di ripristino

La Spezia - Sono terminate in serata le operazioni di alaggio per il ripristino del galleggiamento del catamarano di 12 metri semiaffondato di fronte alla passeggiata Morin a causa della mareggiata che questa notte ha imperversato sul golfo spezzino. Gli uomini della sezione nautica dei Vigili del Fuoco di La Spezia hanno lavorato tutto il giorno per cercare di mettere in sicurezza l'imbarcazione in difficoltà e a completare il recupero è giunta da Genova una squadra di Sommozzatori VVF.

Le operazioni, rese difficili dalle avverse condizioni meteomarine, sono andate avanti fino alla tarda serata, quando il catamarano è stato finalmente rimesso in galleggiamento dai Vigili del Fuoco. I Sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno dovuto operare in condizioni di forte disagio a causa della visibilità molto ridotta. Successivamente gli ormeggiatori del porto si sono occupati di trainare l'imbarcazione fino al rimessaggio di Porto Mirabello per il successivo alaggio. Le operazioni si sono svolte sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto spezzina.