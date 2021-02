Caso positivo alla variante inglese al Pacinotti, quarantena per 5 classi

La Spezia - La variante inglese del Covid 19 sarebbe arrivata anche al Liceo scientifico "Antonio Pacinotti" della Spezia. A fare il punto è la dirigente Emma Lucchini. Al momento si è registrato solo un caso di positività tra gli studenti, compatibile con i sintomi della variante d'oltremanica e per il quale sono in corso gli ultimi accertamenti, seguito con la massima attenzione da parte di Asl 5.

"In via assolutamente precauzionale abbiamo messo in quarantena cinque classi - spiega la dirigente Lucchini - , a partire da quella dove si è riscontato l'unico caso positivo in accertamento alla variante inglese. Le studentesse e gli studenti coinvolti sono seguiti regolarmente dall'Asl. Chiaramente abbiamo applicato i dispositivi di preacuzione, in base all'ultima circolare del 31 gennaio, e realizzato tutte le procedure di sanificazione".



Salvo per le classi in quarantena, il Pacinotti è aperto e proseguono le lezioni in presenza. La dirigente ha ribadito che all'interno dell'istituto c'è un clima calmo, sotto controllo e ha voluto precisare precisare che: "Lavoriamo in assoluta serenità e la scuola procede nelle lezioni garantendo, a tutto il personale e i ragazzi, la sicurezza. La scuola in presenza rimane una priorità e continuiamo a lavorare affinché ciò avvenga. L'auspicio è che la scuola, in generale non solo nella nostra realtà, possa rimanere con gli studenti in classe".