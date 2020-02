Caso di coronavirus al Sant'Andrea? "E' una bufala"

La Spezia - Non trovano conferma le voci che hanno iniziato a circolare diffondendosi a macchia d'olio sui social network riguardo al primo caso di coronavirus in Liguria, e in particolare alla Spezia.

Fonti della task force regionale sanitaria e della Protezione civile smentiscono categoricamente la veridicità delle informazioni che rimbalzano ormai in maniera incontrollata e parlano apertamente di "bufala".

"Incredibile si debba essere costretti a rincorrere anche queste notizie... Con tutto quello che abbiamo già da gestire...", lamenta uno dei vertici della task force.



La fake news è stata veicolata con particolare rapidità anche grazie alla dovizia di particolari con la quale è stata lanciata. Secondo le voci, infatti, una persona sarebbe stata ricoverata in giornata al Sant'Andrea, nel reparto di Infettivologia, dopo essere risultata positiva al tampone per il coronavirus dopo aver trascorso due giorni all'interno dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana, dove avrebbe frequentato anche il Pronto soccorso. Sempre secondo la bufala diramata via social le autorità sanitarie sarebbero anche alla ricerca dei potenziali contatti che potrebbe aver avuto nei giorni di permanenza in Val di Magra.

Tutto falso, stando alle dichiarazioni della task force sanitaria e di Protezione civile e a quelle di Palazzo civico.



Ora, quel che sarebbe bello sapere è se si ha a che fare con degli idioti in malafede che si divertono a seminare il panico o con persone talmente impaurite da fraintendere mezze parole facendosi un'idea che finisce per alimentare a sua volta paure e chiacchiere da bar. Con gli effetti negativi del fenomeno del "al lupo, al lupo" sempre dietro l'angolo, peraltro...