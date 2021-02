Caso di Covid al Chiodo, due classi in quarantena

La Spezia - Gli alunni di due classi dell'istituto tecnico Domenico Chiodo rimarranno a casa per quindici giorni in seguito alla scoperta di un caso di positività tra i compagni. Per loro saranno due settimane in cui le lezioni saranno svolte solamente attraverso la didattica a distanza, mentre il resto degli studenti proseguirà alternandola con il 50 per cento di didattica in presenza.

Le aule all'interno delle quali è stata la studentessa risultata positiva al Covid-19 saranno sigillate e sanificate secondo i protocolli previsti prima di ritornare frequentabili.