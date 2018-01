Casi di H1N1 al Sant´Andrea, la Asl: `Nessuno stato di allerta`

La Spezia - In merito ai due casi severi di virus H1N1 registrati nella provincia della Spezia, la Direzione strategica dell’Asl 5 sottolinea come questi rientrino nei casi attesi.

Al momento attuale non esiste dunque alcun stato di allerta.

Si invita la popolazione a recarsi nei Pronto soccorso unicamente in caso di reale necessità, possibilmente dopo aver effettuato una visita medica che può essere erogata anche in regime di continuità assistenziale.



A oggi, i casi severi segnalati in Italia sono stati quattro: in tre casi è stato isolato il virus H1N1, in un caso il virus H3N2. A questi si aggiungono i due ‘casi’ liguri, nei quali i primi accertamenti hanno fatto emergere la presenza del virus H1N1: si attende la conferma da parte del Dipartimento di Scienze della Salute di Genova e dell'Istituto Superiore di Sanità, ai quali è stata inoltrata notifica nel rispetto della circolare 27 novembre 2017.