Carpentiere con birra in mano nel luogo e all'ora sbagliata

La Spezia - Prima denuncia della polizia locale per violazione all'ordinanza antialcool del sindaco che dal 23 maggio prevede il divieto non solo di vendita per asporto ma anche di detenzione su strada di bevande alcooliche o in contenitori di vetro nei quartieri Umbertino e dei Vicci. Tutto questo era scaturito dopo alcuni episodi di aggressioni e minacce prevalentemente addebitabili all'abuso di alcool da parte dei protagonisti. Dopo i primi giorni in cui la polizia locale ha assicurato capillare diffusione del provvedimento presso gli esercizi pubblici circoli e market etnici dei quartieri interessati a scopo di prevenzione, ieri sera il comando di via La Marmora, d'intesa con l'assessore comunale alla sicurezza Medusei, ha organizzato un servizio straordinario di controllo. E così poco dopo le 20 un cittadino pakistano cinquantunenne, risultato regolare sul territorio nazionale e domiciliato in città in quanto dipendente di una ditta di carpenteria, è stato sorpreso in via Firenze, sovente interessata a interventi delle forze dell ordine per assembramenti, con una bottiglia di birra intento a berla e ad offrirla a due connazionali. Identificato dagli agenti è stato denunciato all'autorità giudiziaria per violazione dell art. 650 del codice penale avendo trasgredito all'ordine dell'autorità per ragioni di sicurezza. I controlli della polizia locale hanno interessato anche svariate attività commerciali peraltro tutte chiuse dopo le 22.