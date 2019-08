Carburante nell'area di servizio, si rifiuta di pagare e fa un incidente

La Spezia - Si è recata in un distributore di Viale Italia prossimo alla chiusura mattutina per mettere del carburante nell'automobile ma, una volta riempito il serbatoio, si è rifiutata di pagare i 20 euro che doveva alla proprietaria della pompa di benzina, una spezzina del '72. Che ovviamente non l'ha presa affatto bene e non ci ha pensato su due volte: ha preso il numero della targa della Citroen C1 guidata dalla giovane e l'ha fornito alle forze di polizia, chiamando il 112. Proprio durante le operazioni di comunicazione con il numero d'emergenza, l'automobilista ha approfittato dell'attimo di distrazione e ha pensato bene di svignarsela: ha acceso così il motore dell'auto e ha lasciato di soppiatto l'area di servizio. Ha percorso un breve tratto del viale per poi deviare su Via Prosperi, a Migliarina, e a gran velocità guadagnava la parte finale della strada, fino ad un episodio che non aveva certo messo in conto: quando a velocità sostenuta raggiungeva infatti l'intersezione con Via del Canaletto, finiva violentemente contro una Yaris condotta da un anziano spezzino. La volante della Polizia di Stato non ci ha certo messo molto a raggiungere il luogo dell'incidente, le ambulanze hanno trasferito i protagonisti al pronto soccorso del Sant'Andrea per le cure di rito mentre la Polizia Locale si è occupata dei rilievi. Di certo l'automobilista che non voleva pagare, identificata poi come una ragazza cubana di 22 anni residente a Sarzana, la donna cubana del 97 residente a sarzana, dovrà rispondere di una querela nei suoi confronti da parte della proprietaria della pompa di benzina senza contare i verbali contestati dai vigili pervenuti sul posto.