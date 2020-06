Capriolo ferito, recupero notturno

La Spezia - Un giovane capriolo seriamente ferito è stato avvistato e segnalato ieri pomeriggio nei pressi del forte bellico sul Monte Parodi. Di fatto era paralizzato dalla vita in giù, impossibilitato a usare le zampe posteriori. E' subito scattato il tam tam, ma il passaparola non sempre coincide con un intervento. Tant'è che il piccolo è stato rintracciato e recuperato solo a tarda serata da uno storico attivista della zona che appena saputo della vicenda si è diretto verso il Parodi. L'animale è stato quindi consegnato a un centro per tutti gli accertamenti del caso, ma probabilmente, visti l'entità e il tipo di problema, dovrà essere soppresso. Dal dibattito che si è inevitabilmente innescato attorno alla vicenda, è emerso ancora una volta quanto sarebbe importante avere un centro di primo soccorso e recupero per animali selvatici in provincia della Spezia, presidio al momento mancante. Se ne è parlato, se ne è discusso, ma in tanti attendono che all'idea venga data concretizzazione.