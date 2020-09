Capre in difficoltà, arrivano i Vigili del fuoco e la presidente del Parco Donatella Bianchi

La Spezia - Pare che fossero lì da settimane e di tanto in tanto qualche volontario portava loro del cibo. Ha un lieto fine la storia di due capre rimaste bloccate in un crepaccio tra le località di Levanto e Monterosso. Il salvataggio è stato messo in atto questa mattina quando sono arrivati i Vigili del Fuoco della Spezia che con una squadra ha raggiunto la scogliera con il proprio gommone BWA 750 dove i soccorritori acquatici dei pompieri sono scesi sugli scogli e hanno avvicinato i due animali, un maschio e una femmina. Lei si è mostrata molto più collaborativa, lui meno infatti è stato recuperato con una rete. Entrambi poi sono stati sedati.

Congiuntamente ai Vigili del Fuoco è intervenuto sul posto anche personale dell'Ente Parco che ha messo a disposizione un medico veterinario per valutare le condizioni di salute degli animali. Una volta trasportati a bordo del gommone i due esemplari sono stati portati a Levanto, dove sono stati presi in carico dai volontari dell' Ente Nazionale Protezione Animali per essere rimessi in libertà in un'area protetta. All'intera operazione di soccorso ha preso parte anche il presidente dell'Ente Parco, presidente del WWF Italia e nota conduttrice televisiva di Linea Blu, Donatella Bianchi.