Cantieri, crociere e troppe auto: disagi in Viale San Bartolomeo

La Spezia - Le asfaltature in corso, il cantiere per la barriera antirumore del porto, l'arrivo dei croceristi e il normale traffico del venerdì. Miscela esplosiva per gli automobilisti che questa mattina hanno impegnato uno dei quadrilateri più difficili della circolazione urbana, quello tra Viale Italia, Viale San Bartolomeo e Via San Cipriano. Lunghe code soprattutto in direzione del porto, con le auto che hanno intasato l'incrocio con conseguenti rallentamenti. La situazione si è andata normalizzando solo a metà mattina.