La Spezia - Aveva evidentemente altri piani per la serata. Per nulla intimorito dal freddo di questi giorni, attorno alle 22.40 di ieri un giovane è stato sorpreso dagli agenti della Polizia in Piazza Domenico di Guzman intento a fumare una "canna" di marijuana. Il ragazzo, un 19enne di origine napoletana, era in possesso di altri 9.2 grammi di "erba" al momento del controllo. E' stato segnalato come assuntore di stupefacenti.