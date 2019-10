Cani e agenti davanti alle scuole, sequestrati 10 grammi d'erba

La Spezia - A seguito di recenti segnalazioni di episodi di spaccio a ridosso di alcune scuole superiori spezzine, nella mattinata odierna è stato effettuato un servizio antidroga all’esterno di Istituti Superiori nei quartieri di Montepertico e Migliarina, coordinato dal dirigente l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso pubblico, commissario capo Lorenzo Mulas, cui hanno contribuito i Poliziotti di Quartiere, equipaggi della Squadra Volante ed un’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza.

In prossimità di un istituto veniva notato un gruppo di ragazzi che, in attesa di entrare a scuola, manifestava palese imbarazzo ed agitazione. Gli operatori procedevano pertanto ad un accurato controllo dell’area, rinvenendo a terra un involucro di nylon contenente 10,30 grammi di marijuana, una sigaretta manufatta contenete un mix di tabacco e marijuana, per ulteriori 1,23 grammi, una scatola in legno e due trituratori per il tabacco, entrambi con residui di sostanza stupefacente.

Gli equipaggi estendevano quindi il controllo all’intera area esterna del plesso scolastico nonché agli ingressi dell’Istituto ove, con l’unità cinofila, venivano effettuati controlli a campione.

I servizi preventivi proseguiranno nelle prossime settimane per la sicurezza degli studenti.