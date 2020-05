Cancelli abusivi lungo una scalinata interpoderale, il Comune emette un'ordinanza per rimuoverli

La Spezia - Da qualche settimana lungo la scalinata che conduce da Via Fieschi a Via del Mattone, nella zona della Costa di Cadimare, è spuntato un cancello. E pochi giorni dopo ne è spuntato anche un secondo. Qualcuno ha evidentemente deciso di recintare la propria proprietà, peccato che per legge le strade interpoderali di uso comune devono rimanere ad accesso libero.



La notizia, infatti, una volta arrivata alle orecchie della Polizia municipale e dell'amministrazione comunale, grazie all'intervento di alcuni vicini, ha portato alla promulgazione di una ordinanza dirigenziale che intima la rimozione dei due cancelli e il ripristino del libero transito lungo la scalinata che da secoli viene utilizzata da chi si sposta a piedi tra località il Mattone e la provinciale che porta verso La Spezia e Porto Venere.