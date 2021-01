Campiglia, il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti è già da rivedere

La Spezia - A Campiglia l'avvio del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti con cassonetti intelligenti è a dir poco da rivedere.

L'associazione Campiglia Domani, raccogliendo anche le rimostranze di alcuni abitanti del borgo sulle alture del Golfo, aveva lanciato l'allarme e messo in guardia l'amministrazione comunale rispetto all'efficacia del nuovo modello, soprattutto a causa dell'eliminazione di uno dei due punti di raccolta e per la riduzione dei volumi a disposizione (leggi qui).



Puntualmente la situazione si è confermata critica. Con la pioggia che scende senza soluzione di continuità da settimane, gli abitanti si lamentano a voce ancora più alta della grande distanza che devono coprire molti anziani tra le loro abitazioni e i cassonetti. E in più si stanno già accumulando i sacchetti al di fuori dei cassonetti, o per la mancata esecuzione di alcuni ritiri dovuta al maltempo e alle festività natalizie, oppure per gentile concessione di qualche non residente che, non avendo la tessera per conferire i rifiuti, li abbandona dove capita.



Quel che è certo è che occorrono dei correttivi al più presto. Anche in vista dell'arrivo della bella stagione, quando gli abitanti effettivi di Campiglia aumentano a dismisura.