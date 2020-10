Camionisti col piede pesante e patenti false: 74 multe dalla Stradale

La Spezia - Un mezzo per il trasporto eccezionale che circolava senza le previste autorizzazioni, per un totale di quattro tipi di violazioni: 3.200 euro oltre alle sanzioni accessorie del ritiro della patente di guida e della sospensione della carta di circolazione del mezzo. Un cittadino italiano di 67 anni residente a Napoli che circolava con una patente risultata falsa: denunciato in stato di libertà, sanzionato di 570 euro per guida senza titolo abilitativo ed il mezzo sottoposto al fermo amministrativo.

Sono solo alcune delle 74 infrazioni contestate dalla Polizia Stradale della Spezia durante la campagna congiunta di sicurezza stradale promossa da Roadpol – European Roads Policing Network sui controlli a tir e bus. Terminata lo scorso 18 ottobre, ha visto 82 veicoli tra mezzi pesanti e autobus controllati.Limiti di velocità e norme che regolano i trasporti eccezionali e di persone quelle più spesso infrante, ma non solo. Gli agenti hanno infatti potuto contare sul Police Controller, un’apparecchiatura in dotazione ai reparti della Polizia Stradale che consente di effettuare una scansione a 360 gradi dell’attività dei conducenti professionali, con particolare riguardo alla normativa sui tempi di guida e riposo del conducente. L’obiettivo dei controlli è quello di elevare gli standard di sicurezza al fine di garantire una diminuzione del numero di incidenti, procedendo alla verifica dello stato psicofisico dei conducenti, dei limiti di velocità, delle normative alle merci pericolose, nonché tutte le altre prescrizione previste dalla normativa nazionale e comunitaria.