Camion con gru si incastra sotto il viadotto della A12

La Spezia - Vigili del Fuoco, Polizia municipale e tecnici al lavoro per un camion dotato di gru rimasto incastrato sotto il viadotto della A12 nel tratto in prossimità delle Pianazze.

Per dinamiche in fase di accertamento il mezzo pesante poco prima delle 12 si trovava a transitare sotto il tratto e facendo manovra la pesante gru, compresa in tutta la struttura, ha grattato alcune parti del ponte ma senza provocare danni particolari.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco dalla Spezia e la Municipale che con una serie di manovre utilizzando anche un altro camion hanno rimosso il primo mezzo trainandolo via. Alle 12.30 l'intervento era ancora in corso ed è terminato un'ora più tardi.