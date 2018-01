Cambio della guardia in questura arrivano i nuovi funzionari Vitale e Mulas

La Spezia - Hanno entrambi 32 anni e da oggi sono in servizio alla Questura della Spezia. Si chiamano Federica Vitale e Lorenzo Mulas i due nuovi ispettori che questa mattina sono stati presentati alla stampa e saranno in forze agli uffici di Viale Italia.

Entrambi laureati in giurisprudenza arrivano da Napoli e Lucca. I due giovani ispettori arrivano alla Spezia in sostituzione di Fabio Scalisi, ex Upgsp e Volanti, e Rosario Gagliardi nell'amministrativo dell'immigrazione.

I due giovani ispettori ora dovranno ambientarsi e a breve verrà comunicato loro in quali settori prendeeranno servizio, in particolare uno dei due potrebbe diventare membro dell'ufficio di Gabinetto.

Il questore Vicario ha commentato così l'arrivo dei due funzionari: "Sono due giovani volenterosi e molto educati. Si sapranno distinguere in servizio".