Cambio al vertice nelle stazioni dei Carabinieri di Lerici, Monterosso, Borghetto e Sesta Godano

La Spezia - Si sono insediati i nuovi Marescialli a capo di quattro Stazioni Carabinieri del Comando Provinciale della Spezia.

Si tratta della Stazione Carabinieri di Lerici, Monterosso al Mare, Borghetto Vara e Sesta Godano.



A Lerici, comune che per estensione è il terzo della provincia nonché importante meta turistica nel periodo estivo, si è insediato il Luogotenente Massimo Censini, originario del Grossetano e proveniente dal Comando Carabinieri Nucleo Ispettorato del Lavoro della Spezia.

Censini, grazie alle sue pregresse esperienze di servizio, rafforzerà i controlli e contrasto agli illeciti in materia ambientale, sulla salute e sicurezza sui luoghi del lavoro, abusi edilizi nonché sui reati legati alla microcriminalità in particolare quelli predatori.



A Monterosso al Mare, a guidare la Stazione Carabinieri è il Maresciallo Ordinario Jonni Andreucci originario della provincia di Lucca. Andreucci proviene dal Comando Legione Carabinieri Liguria ove ricopriva l’incarico di addetto alla sezione personale.



A Borghetto Vara si è insediato il Maresciallo Ordinario Andrea Calicchia, originario della provincia di Frosinone e già comandante della Stazione Carabinieri di Sesta Godano dove è stato sostituito dal Vice Brigadiere Michele Petillo, originario della provincia di Siena, da diversi anni in servizio nella provincia della Spezia in diversi incarichi, ultimo in ordine cronologico prima di assumere il comando della stazione di Borghetto Vara, addetto alla Stazione Carabinieri di Varese Ligure.