Calcio in lutto per la scomparsa di Pietro Albericci

La Spezia - "Oggi è mancato all’affetto della sua famiglia dei suoi cari e degli amici tutti Pietro Albericci meglio conosciuto come Piero. Arbitro prima e dirigente poi ha lavorato con passione dedizione e competenza affinchè la nostra associazione potesse diventare un punto di forza sul nostro territorio per quanto riguarda il calcio amatoriale". Uisp La Spezia e Val di Magra con Mauro Bravo ricorda così l'ex arbitro e grande tifoso dello Spezia.

"Il nostro percorso - si legge ancora - prima sui campi e poi dietro una scrivania, fatto di divergenze di scontri ma anche di condivisione e amicizia non ci ha impedito di fare un percorso di crescita personale in cui il fulcro era il bene dell’associazione. Ci mancherai caro Piero ma sono certo che ci proteggerai da lassù. Ti ho sempre voluto bene e te ne vorrò per sempre. Sei stato sempre un esempio per tutti noi".