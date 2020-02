Calcinacci cadono al suolo proprio in prossimità del portone del palazzo

La Spezia - Si può definire una tragedia sfiorata quella accaduta questa mattina in Via Venezia, nel quartiere Umberto I. Poco dopo le 9 da uno dei palazzi della strada si è staccato un grosso calcinaccio da un cornicione, caduto al suolo proprio in corrispondenza del portone di entrata e uscita da una quindicina di metri di altezza. Fortunatamente in quel preciso istante non passava nessuno ma sono rimaste comunque danneggiate tre auto. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che ha la sede operativa proprio nell'isolato retrostante: la strada non è stata chiusa, sono i vigili del fuoco a gestire la situazione per la definitiva messa in sicurezza.