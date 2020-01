La Spezia - Proseguono le indagini da parte dei carabinieri sul ferimento di Federico Campagni, calciatore 19enne rimasto gravemente ferito ad un occhio la notte di San Silvestro a Cerreto Laghi. Stando a quanto emerso di recente l'artifizio esploso durante i festeggiamenti sarebbe stato acceso da altri due giovani spezzini. Su questo aspetto si starebbero muovendo gli accertamenti ma al momento non sarebbe partito ancora alcun provvedimento.

Un'indagine che va avanti che però non potrà appoggiarsi alle verifiche tramite le telecamere presenti in zona. E' per questo motivo infatti che i carabinieri starebbero operando basandosi sulle riprese video dei cellulari. L'indagine al momento è circoscritta ad un gruppetto di giovani e al momento non ci sono accertamenti in corso da parte dei carabinieri della Spezia. Rimane tutto in mano alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia.