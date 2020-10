Calci e strattoni al supermercato, rapina impropria a Valdellora

La Spezia - Rapina impropria a Valdellora. A finire in manette un 50enne, già noto alle forze dell'ordine, che ieri pomeriggio si è introdotto in un esercizio commerciale del quartiere e voleva uscire senza pagare. L'uomo si è impossessato di una serie di generi alimentari e una volta arrivato alla cassa ha tirato dritto ma due dipendenti del supermercato lo hanno fermato.

Il 50enne di tutta risposta le ha strattonate violentemente e ha sferrato un calcio alla responsabile dell'esercizio accorsa in aiuto delle colleghe. Anche i clienti si sono mossi per bloccare il malvivente tenendolo impegnato fino all'arrivo dei carabinieri, chiamati da un altro dipendente.

Il 50enne, particolarmente agitato e violento, è stato dichiarato in arresto per il reato di “rapina impropria”. Dopo i controlli mirati a riscontrare la negatività al Covid-19 è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del comando provinciale in attesa del rito direttissimo che si è svolto questa mattina presso il tribunale della spezia. Al termine dell’udienza il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma in attesa del processo.