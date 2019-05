Calci e pugni nell'Umbertino. Arrivano i carabinieri

Gli accertamenti sono ancora in corso. L'episodio risale a ieri sera. L'azione è durata pochi minuti. Numerosi i testimoni.

La Spezia - Una parola di troppo nei confronti di una ragazza e la situazione è precipitata in pugni e calci. E' finita con l'intervento dei carabinieri e di alcuni agenti della Polizia locale in borghese la furibonda lite scoppiata nella serata di ieri, erano da poco passate le 20, in Corso Cavour.

Anche in questo caso decine di testimoni hanno assistito increduli a quanto stava accadendo. Fuori da un esercizio commerciale un gruppetto di persone stava parlando, poi, per dinamiche da accertare un uomo ha tirato uno schiaffo a una giovane donna e la situazione è degenerata.

Un altro uomo che era nel gruppo ha reagito cercando di prendere chi aveva agito per prima. Da lì in poi la situazione è diventata confusa. Il manipolo si è sciolto ed è volata anche una bottiglia di vetro e un altro uomo è scappato via dopo aver schivato un calcio. Nello scontro una persona è stata raggiunta da un pugno al naso.



La situazione era già complessa e aveva attirato l'attenzione di numerosi testimoni che hanno chiamato i carabinieri. Una gazzella è arrivata subito dopo il velocissimo scontro. I militari hanno separato i contendenti, anche se la situazione ha chiesto qualche istante più per sedare gli animi. Sui fatti proseguono gli accertamenti per stabilire tutta la dinamica e valutare eventuali provvedimenti anche se tutto potrebbe risolversi con una querela di parte.