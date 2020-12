Calano positivi e ricoverati ma ci sono altre tre vittime

La Spezia - Le buone notizie sono il calo degli attuali positivi in provincia, passati da 1.408 a 1.354, e il calo dei ricoverati Covid positivi in Asl5 (7 in meno a Sarzana, 1 meno al Sant'Andrea); quella cattiva è che purtroppo si allunga la lista dei deceduti (arrivando a quota 274) negli ospedali spezzini con positività al coronavirus (decessi che altresì influiscono sul calo dei ricoverati). A spegnersi due uomini di 79 e 90 ani, morti martedì al Sant'Andrea, e un uomo di 96, deceduto ieri al San Bartolomeo. In totale le vittime Covid positive riportate dal bollettino regionale odierno sono 19 (la più giovane un 52enne scomparso a Villa Scassi), per un totale di 2.724 da inizio pandemia. E sono 416 i nuovi positivi al Covid-19 rilevati oggi in Liguria, a fronte di 4.333 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Di questi, 61 sono residenti nello Spezzino e oltre la metà a Genova e provincia.



Gli ospedalizzati Covid positivi a livello regionale calano di 11 unità: ora sono 815, di cui 69 in terapia intensiva. Al San Bartolomeo di Sarzana sono 104 di cui 5 in Ti, al Sant'Andrea 4 di cui 1 in Ti. Calano di 25 unità i liguri in isolamento domiciliare, ora 2.724, mentre sono 6.585 quelli in sorveglianza attiva, di cui 1.042 in Asl5. 747 i guariti liguri di giornata, per un totale di oltre 46.300 da inizio pandemia.



Gli attuali positivi provincia per provincia



SAVONA

1.085 (-22)

LA SPEZIA

1.354 (-54)

IMPERIA

561 (-68)

GENOVA

4.132 (-181)

Residenti fuori Regione/Estero

217 (-15)

altro/in fase di verifica

353 (-10)

TOTALE

7.702 (-350)