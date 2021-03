Calano i ricoverati in Asl5, Sant'Andrea 'pulito'

La Spezia - Sono 309 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.998 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.403 tamponi antigenici rapidi. Di questi 309, 23 sono residenti nello Spezzino, che attualmente conta 757 positivi, 6 in più rispetto a ieri. Sono 5.992 i positivi a livello regionale, in aumento di 26 unità. Crescono gli ospedalizzati positivi al coronavirus in Liguria: attualmente sono 571 (+19 rispetto a ieri), di cui 54 in terapia intensiva. Scendono tuttavia i ricoverati Covid-19 positivi in Asl5: al San Bartolomeo passano da 82 a 76 (di cui 4 in terapia intensiva), mentre si libera l'unico letto occupato da un paziente Covid positivo al Sant'Andrea, che quindi torna 'pulito'. Il bollettino regionale, fonte dei dati appena illustrati, riferisce poi di 277 guariti nelle ultime 24 ore in tutta la Liguria (quasi 69mila da inizio pandemia). E purtroppo anche di altri decessi di pazienti con positività al Covid-19: si tratta di sei persone decedute negli ultimi due giorni tra San Martino e ospedale di Sanremo, di età compresa tra i 69 e gli 87 anni. Da inizio pandemia sono quindi 3.636 i decessi di pazienti Covid positivi ricoverati nelle strutture liguri; 392 di questi decessi si sono verificati negli ospedali spezzini. Il bollettino specifica infine che sono 4.914 (+83) i liguri in isolamento domiciliare e 6.998 (+168) quelli in sorveglianza attiva, di cui 1.178 (+25) in Asl5.

Sono infine quasi 125mila i vaccini somministrati ad oggi in Liguria, il 64 per cento di quelli ricevuti dalla struttura nazionale (oltre 194mila); 15.515 sono i vaccini somministrati in Asl5, dove 4.141 soggetti hanno avuto anche il richiamo.