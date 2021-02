Calano i ricoverati al San Bartolomeo, 364 nuovi positivi in Liguria

La Spezia - Sono in tutto 364 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria individuati con i 4.718 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore ai quali si aggiungono 2.432 antigenici rapidi. Il dato più alto riguarda ancora la Asl 1 di Imperia con 90 positivi, mentre sono 69 quelli del Savonese e 157 totali nelle due Als di Genova. Nello Spezzino i nuovi positivi sono invece 44 mentre 4 non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

Sono invece sette le persone decedute conteggiate nel bollettino odierno della Regione Liguria, una delle quali mancata il 30 dicembre, tre l'8 febbraio, due ieri e una oggi. In totale nella nostra regione sono decedute 3.483 persone da inizio pandemia (365 nello Spezzino). Rispetto alla giornata di ieri cala di dieci unità il numero dei liguri ricoverati fermandosi a 669 di cui 62 in terapia intensiva, mentre negli ospedali di Sarzana e La Spezia sono in tutto 123 – cinque meno di ieri – di cui 6 terapie intensive. In Liguria ad oggi i casi totali sono invece 5.650 (800 in Asl5), mentre i soggetti in sorveglianza attiva si attestano a 5677 (681 in Asl 5).



Ospedalizzati = 669 (62 TI)

- Asl1 = 127 (8 TI)

- Asl2 = 91 (7 TI)

- San Martino = 147 (23 TI)

- Galliera = 43 (1 TI)

- Gaslini = 5 (1 TI)

- Asl3 Villa Scassi = 79 (6 TI)

- Asl4 = 54 (10 TI)

- Asl5 = 123 (6 TI)



Attualmente positivi per residenza 5.650

IM = 1.013

SV = 1.062

GE = 2.498

SP = 800

Fuori regione = 119

Altro o in fase di verifica = 158



Sorveglianze attive (contatti di positivi) 5.677

- Asl1 = 2.263

- Asl2 = 1.121

- Asl3 = 1.286

- Asl4 = 326

- Asl5 = 681



Dati vaccinazioni 10 febbraio 2021, ore 16

95.620 Consegnati (fonte governativa)

79.961 somministrati

84% percentuale vaccini somministrati su consegnati