Calano i positivi totali, nonostante i 21 nuovi casi

La Spezia - Scende ancora, nonostante i 21 nuovi positivi delle ultime 24 ore, il numero dei casi di Covid-19 attualmente attivi nel territorio provinciale: segno che si sta assistendo a un crescente numero di guarigioni. Oggi Asl 5 riferisce di un totale pari a 1.025 persone, 15 in meno di ieri. I ricoverati al San Bartolomeo di Sarzana positivi al coronavirus sono 53, uno meno di ieri, mentre i pazienti in Terapia intensiva Covid-19 positivi sale da 8 a 9. Si riduce, infine, il numero delle persone in sorveglianza attiva, passate da 805 a 795.

Dei 21 nuovi positivi 13 sono contatti di caso confermato, 8 sono emersi nel corso di attività di screening.



In totale in Liguria sono invece 107 i nuovi positivi, su 1.594 tamponi processati.

Oltre ai 21 spezzini ne sono stati registrati 2 in Asl 1 (1 contatto di caso confermato e 1 attività di screening), 10 in Asl 2 (7 contatto di caso confermato e 3 attività di screening) e 74 in Asl 3 (43 contatto di caso confermato, 30 attività di screening e 1 in struttura sociosanitaria).

Il totale dei casi attualmente attivi sul territorio regionale è di 3.474 e a guidare è la provincia di Genova con 1.599. Segue lo Spezzino, poi la provincia di Savona (241) e infine quella di Imperia (225).



Nessun decesso di pazienti Covid-19 positivi è stato segnalato nelle ultime 24 ore. Il totale in Liguria rimane quindi pari a 1.610 schede di decesso, 174 delle quali nel territorio di competenza della Asl 5.